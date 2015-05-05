Військові експерти назвали нові підрозділи армії РФ на Донбасі

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», на території окупованих районів Луганської області та в прикордонних з Україною районах РФ продовжують діяти підрозділи збройних сил РФ.

На території Луганської області ідентифіковані підрозділи:

- 7-ї гвардійської десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ) Південного військового округу РФ;

- 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (Рощинський, Самарська область) Центрального військового округу РФ;

- 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (Тоцьке, Оренбурзька область) Центрального військового округу РФ;

- 28-ї окремої мотострілкової бригади (Єкатеринбург) Центрального військового округу РФ - у Стаханові

В прикордонних районах Росії (Міллерово, Ростовська область):

- 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (Тоцьке, Оренбурзька область) Центрального військового округу;

- 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (Мосрентген, Москва) Західного військового округу;

- 28-ї зенітно-ракетної бригади (Чебаркуль, Челябінська область) Центрального військового округу (на озброєнні - ЗРК С-300В);

- 31-ї гвардійської окремої десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) Центрального військового округу;

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- 61-ї зенітно-ракетної бригади (Бійськ, Алтайський край) Центрального військового округу (на озброєнні - ЗРК " Бук-М1);

- 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (Псков) Західного військового округу.

Крім того, ІС зафіксувала в прикордонних районах РФ підрозділи:

- 32-й МСБр ЦВО (в/ч 22316, місце дислокації - Новосибірська область, Шилово); вони ж фіксувалися минулого року приблизно в цьому ж районі з подальшим перекиданням у Матвеєво-Курганський район;

- 29-го окремого залізничного ремонтного батальйону ЦВО (в/ч 30623, Омська область, Таврійський р-н, ст. Стріла);

- 37-ї окремої залізничної бригади ЮВО (в/ч 51473, Волгоград)

Також повідомляється, що біля селища Колісниківка в Кантемировському районі Воронезької області Росії (біля кордону з Україною) силами підрозділів МТО та інженерних військ ЗС РФ розпочато будівництво базового польового табору.

В районі полігону Опук у Криму спостерігаються спільні навчання морської піхоти ЧФ РФ і підрозділів ВДВ з 7-ї десантно-штурмової дивізії (підрозділ 108-го полку). У навчаннях беруть участь 2 великих десантних кораблі.