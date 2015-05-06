"Звіт російських інженерів" щодо аварії MH17 ґрунтується на підроблених фото Генштабу РФ

Про це пише інтернет-видання Апостроф з посиланням на оприлюднені в липні минулого року дані СБУ.

Так, згідно з повідомленням начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталія Найди, Генштабу РФ знадобилося чотири дні після катастрофи, щоб сфабрикувати докази, сфальсифікувати матеріали супутникової зйомки, матеріали з супутників шпигунів для того, аби спробувати звинуватити Україну у можливій причетності до краху Boeing.

За словами Найди, порівняльний аналіз російських даних космічної зйомки здійснено за цифровими даними супутників. При цьому так звані "російські докази" мають численні ознаки підробки і ретушування. Крім того, частину цих фотографій було відзнято російськими супутниками-шпигунами в інший час, задовго до теракту з Boeing рейсу MH17.

Так, виявився підробкою "супутниковий знімок" генштабу РФ від нібито 14 липня 2014 року окремого радіотехнічного батальйону в/ч А-0194 в районі селища Тепличне Луганської області.

"Росіяни стверджують, що нібито на цьому знімку розташовані кілька пускових установок "Бук М-1". Разом з тим на знімках, які є в користуванні СБУ, на 16 липня помітно просто 3 одиниці військової техніки, які протягом двох діб не змінили місця свого розташування, а на території військової частині та поблизу неї видно наслідки артилерійського обстрілу",— повідомив Найда.

Контррозвідник також заявив, що на озброєнні зазначеного батальйону, який був виведений під обстрілом терористів в Харківську область, не було активних засобів ураження типу ЗРК "Бук". "Батальйон виводив техніку і особовий склад під обстрілом терористів. Та ж техніка, яка була пошкоджена, яка залишилася в місці дислокації — її зобразили на російських фотографіях так, як ніби там дислоковано "Буки",— повідомив Найда.

"На момент терористичного акту територія частини перебувала під контролем проросійських терористичних організацій. Тому твердження про те, що на цій території стояли українські "Буки", є повністю сфальсифікованими",— додав він.

Ще одна "фотографія" - нібито зроблена російським супутником-шпигуном 14 липня 2014 року:

"На цій фотографії зображений окремий зенітно-ракетний батальйон (в/ч А -1428) між містом Авдіївка та селищем Спартак Донецької області. На російській фотографії за 14 липня в лівій частині фото зображена лісопосадка і просіка, яка є в тій лісопосадці. Праворуч ми маємо фотографію від 12 липня, на якій зображена реальна обстановка на території військової частини: лісопосадка була викорчувана задовго до подій, які нібито зняли росіяни — ми бачимо, що лісопосадки немає, територія вирівняна, наша техніка розташована в місці дислокації",— розвінчав представник СБУ брехню російського Генштабу.

Росіяни не погребували і ретушуванням із застосуванням хмар на реальному знімку цієї частини, але вже нібито від 17 липня:

"Росіянам тут було важко сфальсифікувати зйомку нібито від 17 липня. Тому вони заретушували фотографію хмарами. У той же час ми знаємо, що там також немає лісопосадки і просіки в цій лісопосадці немає. Наша фотографія датована 17 липня в 11:08 мск",— повідомив Найда.

Відретушований російський "знімок" також демонструє, що нібито нашої техніки на цьому місці немає.

"Наголошуємо, що вся техніка перебуває в місці дислокації, про що свідчать супутникові знімки, які передані міжнародним експертам: той самий кут нахилу техніки, ті самі місця розташування. Знову ж — за 4 дні лісосмуга не виросла і просіка в ній не з'явилася. Знову наголошуємо, що росіяни повністю сфальсифікували дві ці фотографії",— зазначив директор департаменту СБУ.

Зганьбилися російські генерали і з іншим "супутниковим знімком", на якому зображена схема ділянки біля села Зарощинське Донецької області, яку ГШ МО РФ визначив як нібито місце перебування ЗРК БУК-М1 (зображений ними у збільшеному квадраті).

"Вантажна вага ЗРК "Бук М1" зі спорядженням — більше 32 т. На російських фотографіях — ні великих, ні маленьких слідів заїзду "Бук М1" на засіяну пшеницею територію немає, колії не було ні з одного, ні з іншого боку. На фотографії через кілька днів ці сліди не з'явилися",— підкреслив він.

Крім того, викриттю фальсифікацій Генштабу РФ допомогла і українська жнива: росіяни, очевидно, не знали, що станом на 16-17 липня позначені ними поля вже будуть скошені.

"Поле, розташоване на південний схід від перехрестя №2 (позначено на знімках за 16 число) — поле №1 — повністю скошене. І це за добу до нібито перебування тут "Буків". На російській фотографії ми бачимо, що поле лише частково скошено, і це при тому, що фотографія у них за 17 липня. Тобто за добу до цього полі було скошено, а на російських фотографіях воно ще не скошено. Такі ж ознаки ми бачимо у верхній частині під написом: поле №2 також було скошено, є чіткі сліди від тракторної техніки, а на російській фотографії цих слідів немає",— підкреслив Найда.

Ці ж самі ознаки (нескошені поля та відсутність слідів від "Буків") чітко видно і на іншому "супутниковому знімку" російського ГШ:

"На фотографії нібито за 18 липня РФ показала, що нібито вже немає на місці "Буків", які там нібито перебували. Знову ж таки, ми бачимо нашу фотографію за 23 липня і їх фото за нібито 18 липня — там немає сліду від дуже важкої техніки, такої як 32-тонні "Буки". Підкреслюємо і різницю між скошеними полями: на російському знімку поля взагалі не оброблені — там, де позначена висота 224 м",— вказали в СБУ на фабрикацію Міноборони РФ.

Найда зазначив, що матеріали, які були оприлюднені ГШ РФ, в цілому не відповідають дійсності та спрямовані на формування помилкової версії про непричетність збройних сил Росії до теракту з використанням ЗРК "Бук-М1".

Раніше російська Новая газета опублікувала "звіт російських інженерів" щодо катастрофи рейсу MH17, де стверджувалося, що літак дійсно був збитий ракетою ЗРК "Бук-М1", але з території, нібито контрольованої українськими військовими (зазначені вище знімки використовувалися в якості доказу).