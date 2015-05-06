Порошенко озвучив кількість бойовиків і військових РФ на Донбасі: понад 90 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав, відкриваючи сьогодні засідання РНБО.

Зокрема, президент зазначив, що загроза широкомасштабних бойових дій з боку російсько-терористичних угруповань не лише зберігається, але й зростає, що вимагає додаткових заходів для забезпечення обороноздатності держави. «Від проведення оперативного перегрупування військ та зайняття ними обладнаних опорних пунктів, від уточнення завдань по п’ятій хвилі мобілізації, від удосконалення протидесантної і протидиверсійної оборони Маріуполя, Бердянська та всього Азовського узбережжя – і аж до Стратегії національної безпеки», – наголосив президент.

Також, як наголосив Порошенко, необхідно працювати над зміцненням обороноздатності та створенням сучасних Збройних сил. За його словами, зараз завдяки зусиллям військових і волонтерів в країні існує надійна, високопрофесійна та дисциплінована армія, яка зупиняє агресію ворога.

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Порошенко зазначає, що сумарне угруповання противника на Донбасі з урахуванням бойовиків незаконних збройних формувань становить понад 40 тис. осіб, а російське військове угруповання поблизу державного кордону складає понад 50 тис. військовослужбовців, що майже в півтора рази більше, ніж у липні 2014 року.

«Росвоєнторг» продовжує регулярно поставляти бойовикам озброєння і військову техніку, боєприпаси, речове майно і паливо. Рушниця, яка висить на стіні, рано чи пізно вистрілює. Це правило стосується не лише звичайного театру, але й театру воєнних дій також», – сказав президент.

Окрім того, глава держави наголосив, що Україна повністю виконує Мінські домовленості. «У нас є переконливі докази, коли всіма сторонами зафіксоване неухильне дотримання Україною Мінських зобов’язань і постійне порушення їх з боку бойовиків», – наголосив Порошенко. При цьому бойовики не дозволяють міжнародним спостерігачам в належний спосіб перевірити достовірність відведення свого важкого озброєння. «Бойовики проводять регулярні обстріли українських позицій та мирних мешканців, ведуть активну розвідувальну і підривну діяльність, провокують бойові зіткнення з метою зриву мирного врегулювання конфлікту», – підкреслив президент.