Троє військовослужбовців загинули за добу в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗакон про заборону військовослужбовцям користуватися мобільними в зоні АТО пройшов перше читання"За минулу добу внаслідок активних бойових дій та перестрілок ми втратили трьох наших воїнів, одного поранено", - сказав Лисенко.

За його словами, цих втрат українські сили зазнали на Донецькому напрямку та в передмісті Щастя.