Троє військовослужбовців загинули за добу в зоні АТО
13:33, 12 травня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, один отримав поранення.
Бойовики вбили трьох солдатів / facebook.com/kiev1.mvs
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожЗакон про заборону військовослужбовцям користуватися мобільними в зоні АТО пройшов перше читання"За минулу добу внаслідок активних бойових дій та перестрілок ми втратили трьох наших воїнів, одного поранено", - сказав Лисенко.
За його словами, цих втрат українські сили зазнали на Донецькому напрямку та в передмісті Щастя.
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