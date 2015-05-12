Сили АТО готові дати "гідну відсіч" у разі спроби танкового наступу - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання про кількість російських танків на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.

«Точна кількість танків противника, яка присутня на Донбасі, поки що невідома, але це дійсно велика кількість, яка складає реальну загрозу. Але у нас є озброєння і люди, які навчені знищувати броньовані цілі ворога», - запевнив він.

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За словами Лисенка, українська сторона володіє достатньою інформацією про приблизну кількість бронетехніки російсько-терористичних угруповань. Як зазначив Лисенко, на Луганщині і безпосередньо в самому Луганську бойовики створили три бази забезпечення і зберігання техніки, у Донецьку її зберігають у житлових кварталах, на промислових базах, в ангарах тощо.