"Гради" та "Гвоздики" бойовиків зникли з місць зберігання — ОБСЄ

Про це йдеться у щоденному звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 12 травня, передає ТСН.

Бойовики пояснили спостерігачам, що "Гради" і САУ були переміщені для навчання. Водночас СММ зафіксувала в одному з місць зберігання сім мінометних систем (120 мм), яких раніше там не було. На третій локації уся раніше зафіксована зброя була на місці.

Відповідні візити спостерігачі здійснили у місця зберігання важкої зброї українських військових. В одному з місць членам місії ОБСЄ відмовили у доступі через те, що командир був відсутній.

У звіті наголошується, що попри запевнення про завершення відведення важкої зброї, спостерігачі продовжують фіксувати її переміщення на порушення Мінських домовленостей.

Читайте такожОБСЄ: ні Україна, ні бойовики не закінчили відведення важкого озброєння

Так, на контрольованій бойовиками "ДНР" території спостерігачі бачили чотири танки Т-72, на території "ЛНР" - чотири танки.

На контрольованій урядом території СММ бачили шість танків (п'ять Т-64, один Т-72) та одну 122-мм гаубицю.

Крім того, безпілотний літальний апарат ОБСЄ зафіксував три артустановки ЗСУ поблизу контрольованого українською стороною населеного пункту Піонерське під Маріуполем.