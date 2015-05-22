Штаб АТО: Бойовики продовжують нищити Донбас обстрілами з артилерії та мінометів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«Загарбники обстрілюють населені пункти та позиції наших військових, щоб зруйнувати і знищити якомога більше, а також, щоб показати всьому світу повне ігнорування будь-яких домовленостей, використовували артилерію та міномети заборонених калібрів практично по всій лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Так, з 120-мм мінометів та 122-мм артилерії загарбники вели вогонь по Водяному, шахті Бутовка, Авдіївці, Опитному, Мар’їнці, Піскам, Сєвєрному, Славному, Гранітному. Вночі по Новоласпі вела вогонь РСЗВ «Град».

У той же час на Артемівському напрямку з цих же видів озброєння злочинці стріляли по Новогородському, Широкій Балці, Ленінському, Кіровому, Золотому, Троїцькому. Самохідна артилерія бандитів обстрілювала Широку Балку та Кірове.

Як зазначається, багатостраждальне Широкине потрапило під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте такожБойовики накрили Щастя мінометним вогнем - Тягнибок

За даними прес-центру, все більше загарбники хочуть знищити Щастя, де напередодні було затримано російських диверсантів: вночі по ньому працювала ворожа артилерія, а також два танка понад дві години.

«Не забули агресори обстріляти і мирні населені пункти Опитне, Водяне, Авдіївку. З Залізної Балки по Горлівці била 122 мм артилерія. Продовжуючи нищити інфраструктуру Донбасу декілька разів з мінометів обстріляли Авдіївський коксохімічний завод», - уточнили у прес-центрі.

Разом з тим, безпілотні літальні апарати противника були помічені дев’ять разів.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, в Авдіївці через обстріл бойовиків, за попередньою інформацією, один чоловік загинув, поранено дві жінки.