У Донецькому аеропорту знайдені кілька тіл "кіборгів"

У п’ятницю на території Донецького аеропорту з-під обломків дістали кілька тіл загиблих українських військових.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру української групи Спільного координаційного центру контролю за припиненням вогню Руслан Семенюк.

"Сьогодні з 10 до 12 години на території Донецького аеропорту з-під обломків були вилучені тіла загиблих українських кіборгів. Було піднято 2 або можливо 4 тіла героїв. Ідентифікувати дуже важко", - повідомив він.

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За словами Семенюка, контроль здійснювала ОБСЄ, а Міжнародний комітет Червоного Хреста проводив визначені у таких випадках процедури.

Від Збройних Сил України був присутній представник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, який постійно знаходиться в Донецьку.

"Тіла загиблих воїнів були перевезені в морг Донецька. Очікується, що найближчим часом вони будуть передані українській стороні", - додав він.

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За словами Семенюка, під час підняття останків загиблих з-під завалів сторонами в цілому дотримувався режим тиші.

"Крім того, очікується, що після розмінування завалів, найближчим часом буде піднято на поверхню ще 1-2 тіла українських героїв", - додав він.