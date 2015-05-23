Бойовики пошкодили водопровід, який подає воду до окупованого Луганська - Москаль

Унаслідок нічних обстрілів бойовиками із артилерії та мінометів у Станиці Луганській та прилеглих селах пошкоджені системи життєзабезпечення, в тому числі перебитий водопровід, що подає воду в окупований Луганськ.

Як ідеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, керівник Луганщини виїхав на місце пошкодження магістрального водогону біля с.Артема в Станично-Луганському районі.

За інформацією прес-служби, без води поки що залишаються також два села на контрольованій Україною території – Нижньотепле та Артема.

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«Два села на нашому боці лінії розмежування ми забезпечимо центральною водою в найближчі терміни, ремонтні бригади цим уже займаються, - повідомив Москаль. – Оперативно відновлюються й інші системи життєзабезпечення, так на хлібозавод у Петрівці, який забезпечує хлібом кілька районів, уже подали світло. А щодо відновлення води в окупований Луганськ, то я розпорядився – ніяких ремонтних робіт тут не проводити».

Москаль наголосив, «якщо терористи обстрілюють нас із артилерії (забороненої Мінськими угодами), руйнують інфраструктуру та житлові будинки, примушують людей вночі ховатися по підвалах, то хай відновлюють воду, за яку, до речі, не платять ні копійки, власними силами».

«Ремонтні бригади з окупованого боку будуть допущені до місця аварії безперешкодно. До того вода в Луганськ із нашого боку не піде. Я багато разів попереджував ту сторону – не плюйте в криницю, з якої доведеться пити воду», - підкреслив Москаль.