До Дніпропетровська привезли тіла "кіборгів", знайдені в Донецькому аеропорту

Тіла п'яти загиблих на Донбасі українських військових 29 травня доставили до Дніпропетровська для подальшої ідентифікації.

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

"Передача українській стороні п'яти тіл українських військовослужбовців відбулася в місті Донецьк 28 травня. Три тіла були знайдені 22 травня у старому терміналі Донецького аеропорту. Ще два доставлені з населеного пункту Санжарівка в Донецький морг за день до передачі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що пошук загиблих в Донецькому аеропорту проводився у присутності представників ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста і Загального центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.