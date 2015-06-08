Куратор батальйону "Київ-1" повідомив про закінчення бою в районі Мар'їнки

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив координатор добровольчого батальйону "Київ-1" Євген Дейдей. "Бій закінчився. Сепаратисти понесли значні втрати - багато поранених, є вбиті. Крім того, розбита ворожа БМП", - написав Євген Дейдей.

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За його даними, серед мирних жителів і сил АТО постраждалих немає.

"Зараз в районі Мар'їнки знову тихо...", - додав куратор батальйону.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Євген Дейдей поінформував, щов Мар'їнці зав'язався ближній бій, бойовики обстрілюють позиції сил АТО з танків і мінометів за прямою наводкою.

Пізніше прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що українські військовослужбовці мають достатньо сил і засобів, щоб стримати противника в районі Мар'їнки.