У Києві розробили новий броньовик "Годзілла" (фото)

Про це повідомляє Новое Время.

Машина розрахована на 14-18 місць і здатна витримувати обстріл з СВД і АК-47.

Крім кабіни і десантного відсіку бронелистами захищені також днище і паливний бак, а по контуру отворів всіх дверей встановлені додаткові сталеві рами, що захищають від осколків.

Крім того, броньовик забезпечений евакуаційними люками і бійницями, що забезпечують можливість ведення вогню екіпажем.

Годзілла також має систему опалення і кондиціонування.

Як повідомляв раніше УНІАН, в міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією військових бронеавтомобілів Humvee для Збройних Сил України від США.