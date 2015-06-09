У Києві розробили новий броньовик "Годзілла" (фото)
01:18, 09 червня 2015Війна
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Одна з київських компаній, що займається броньованими автомобілями, представила розроблений на базі військового Уралу броньовик "Годзілла".
Броньовик Годзілла / nv.ua
Про це повідомляє Новое Время.
Машина розрахована на 14-18 місць і здатна витримувати обстріл з СВД і АК-47.
Крім кабіни і десантного відсіку бронелистами захищені також днище і паливний бак, а по контуру отворів всіх дверей встановлені додаткові сталеві рами, що захищають від осколків.
Автомобіль розроблений на базі військового Уралу / nv.ua
Крім того, броньовик забезпечений евакуаційними люками і бійницями, що забезпечують можливість ведення вогню екіпажем.
Годзілла також має систему опалення і кондиціонування.
Машина розрахована на 14-18 місць / nv.ua
Як повідомляв раніше УНІАН, в міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією військових бронеавтомобілів Humvee для Збройних Сил України від США.
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