Порошенко заявив, що незабаром Росія змінить формат "гібридної війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час вступного слова на засіданні Ради регіонального розвитку.

Глава держави наголосив, що на владі лежить подвійна відповідальність, оскільки проводиться реформа місцевого самоврядування під час російської агресії проти України.

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"Причому формат "гібридної війни" найближчим часом зміниться. І після того, як спільними зусиллями ми значно зміцнили обороноздатність держави, міць і ефективність Збройних сил України, замість того, щоб ходити в лобову атаку, Росія буде підривати стабільність України зсередини розмовами і байками про наявність політичної бази для створення тих чи інших, так званих "народних республік", - наголосив Порошенко.

Президент вважає, що ефективність і жорстка координація дій покладе край марним сподіванням агресора.