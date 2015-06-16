Росія здатна атакувати Україну дуже швидко - Генсек НАТО

Про це заявив Генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю польському агентству PAP, передає "ЄвроПравда".

"Це викликає занепокоєння. Я хотів би наголосити, що угода про припинення вогню має вирішальне значення для всіх сторін, і будь-яка спроба розширити територію, підконтрольну сепаратистам, буде неприйнятною для міжнародної спільноти", - наголосив він.

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Крім того, Генсек Альянсу знову закликав владу Кремля вивести свої війська та військову техніку з України.

"Ми закликаємо Росію припинити навмисну дестабілізацію Східної України, припинити підтримку сепаратистів, вивести свої війська і військову техніку з України і вздовж її кордонів і повною мірою підтримати політичне вирішення конфлікту", - наголосив він.

При цьому Столтенберг вважає, що повне виконання Мінських угод є "єдиним шляхом до миру".

"Дуже важливо, щоб усі сторони дотримувалися режиму припинення вогню і повністю виконували Мінські угоди", - зазначив Генсек НАТО.