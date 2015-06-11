Відносини Європи з Росією нормалізуються лише після повернення Криму Україні - ЄП

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції щодо стратегічної військової ситуації в басейні Чорного моря після анексії Криму Росією, ухваленій сьогодні Європарламентом.

ЄП наголошує, що відносини з Росією повинні у довгостроковій перспективі бути спрямовані на співпрацю, а не конфронтацію, однак вважає, що в короткостроковій і середньостроковій перспективі у зв'язку з відсутністю довіри до Росії відновлення співпраці повинно бути засновано: по-перше, на стратегічних гарантіях НАТО безпеки своїх східних країн, по-друге, на зміні російської політики щодо України, зокрема, повному і безумовному виконанні Мінських домовленостей та поверненні Криму Україну, і, таким чином, відновленні статусу-кво і контролю української влади над територією країни в рамках міжнародно визнаних кордонів, йдеться у резолюції.

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У зв’язку з цим депутати Європарламенту висловили переконання, що ЄС має продовжити і посилити дію санкцій проти РФ у разі невиконання російською владою Мінських домовленостей, продовження дестабілізації ситуації на Сході України і нелегальної анексії Криму. Тому європарламентарі закликають держави ЄС дотримуватися єдності у питанні санкцій проти Росії.

Крім того, ЄП засудив пряму та непряму підтримку Росією терористів на Донбасі, в тому числі поставки їм зброї, озброєння і вербування, що „призводить до продовження війни”.

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„(ЄП) Стурбований повідомленнями про військові злочини, скоєні в регіоні, які контролюються підтримуваними Росією сепаратистами, у тому числі розстрілом цивільного пасажирського літака MH-17 і наполегливо закликає РФ негайно вивести всі свої війська з території України та дотримуватися Мінських домовленостей”, - зазначається в резолюції.

Європарламент також закликав Росію і всі сторони „використати свій вплив, щоб зупинити бойові дії і запобігти подальшим військовим злочинам та новим жертвам”.

„(ЄП) Висловлює сподівання, що сторони дотримуватимуться домовленостей щодо припинення вогню, щоб забезпечити час для переговорів з метою пошуку політичного рішення і висловлює занепокоєння щодо численних свідчень про порушення угод російською стороною та сепаратистами”, - йдеться у документі.