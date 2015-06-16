Полк "Дніпро-1" виявив 200 одиниць техніки бойовиків (відео)
За допомогою аеророзвідки полк "Дніпро-1" зафіксував 200 одиниць бойової техніки бойовиків на Луганщині.
Про це повідомили у прес-службі полку на сторінці у Facebook.
"Можна відверто говорити про чергові сліди присутності російської техніки та найманців, у тому числі на окупованій території Луганщини", - йдеться у повідомленні.
Зокрема у Слов'яносербському районі Луганська, на території захопленої російськими терористичними військами ВЧ 3035 знайдено 24 танки, 12 БМД, 14 БТР та 11 УРАЛів.
На території іншої захопленої військової частини - базі ЗРП ВЧ А-1973 - знайдено 14 танків та 7 УРАЛів.
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Також виявлено значну кількість УРАЛів, МТЛБ в інших районах міста.
Усього знайдено техніки:
МТЛБ - 6 одиниць
БМД - 12 одиниць
БТР - 14 одиниць
УРАЛ - 47 одиниць
КаМАЗ - 49 одиниць
Танк - 63 одиниці
"І це далеко не вся бойова техніка, яка зосереджена в окупованому Луганську", - вважають у "Дніпрі-1".