Полк "Дніпро-1" виявив 200 одиниць техніки бойовиків (відео)

Про це повідомили у прес-службі полку на сторінці у Facebook.

"Можна відверто говорити про чергові сліди присутності російської техніки та найманців, у тому числі на окупованій території Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у Слов'яносербському районі Луганська, на території захопленої російськими терористичними військами ВЧ 3035 знайдено 24 танки, 12 БМД, 14 БТР та 11 УРАЛів.

На території іншої захопленої військової частини - базі ЗРП ВЧ А-1973 - знайдено 14 танків та 7 УРАЛів.

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Також виявлено значну кількість УРАЛів, МТЛБ в інших районах міста.

Усього знайдено техніки:

МТЛБ - 6 одиниць

БМД - 12 одиниць

БТР - 14 одиниць

УРАЛ - 47 одиниць

КаМАЗ - 49 одиниць

Танк - 63 одиниці

"І це далеко не вся бойова техніка, яка зосереджена в окупованому Луганську", - вважають у "Дніпрі-1".