День в АТО: Луганщина майже спокійна, на Донеччині стріляли з мінометів і гранатометів

"Тут прихильники фейкових держав один раз обстріляли наших військових зі стрілецької зброї в районі Суходолу", - повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук увечері 1 червня.

"Не зовсім спокійно було на Артемівському напрямку. Загарбники з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Кірове та Золоте.

На Донецькому – з 120 мм мінометів та гранатометів злочинці більше години вели вогонь по Пісках. А з 122 мм артилерії гатили по Опитному.

Читайте такожЄдиний пункт пропуску на Артемівському напрямку можуть закрити через обстріли - прес-центр АТОНе дає спокою найманцям і героїчне Широкіне. Аморальні прихильники фейкових держав обстрілювали його з 120 мм мінометів та стрілецької зброї. А після обіду більше години по населеному пункту вів вогонь танк. Цинічні вбивці, щоразу, обстрілявши наші позиції, отримували адекватну відповідь і, - відразу ж просили перемир’я", - зазначається в повідомленні.

Прес-центр АТО також підкреслює, що "цього дня не обійшлося і без ворожих безпілотників. Вони з’являлися у небі за маршрутами Оріхове – Тошківка, Павлополь – Пищевик, Новотошківське – Голубівське, Луганськ – Перевальськ – Дебальцеве – Горлівка – Вуглегірськ – Дебальцеве – Луганськ".

Нагадаємо, раніше сьогодні речник АП з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що під час бою під Мар'їнкою в полон потрапили двоє українських солдатів.