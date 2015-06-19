Бойовики здійснили кілька збройних провокацій в Чермалику

Про це повідомив речник адміністрації президента з АТО Андрій Лисенко. "На Маріупольському напрямку основні бойові дії протягом цілого дня велися у селі Широкине. Окрім застосування стрілецької зброї та мінометів, противник здійснив щонайменше 3 обстріли наших позицій зі 152-мм гармат, які розташовані у селі Саханка. Також вчора ввечері ворог здійснив кілька збройних провокацій у Чермалику, відкривши вогонь зі східного берега Павлопільського водосховища", - сказав він.

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На Донецькому напрямку, за словами Андрія Лисенка, бойовики не припиняють обстрілів та провокацій проти сил АТО на захід від Донецька (ділянка від Мар’їнки до Авдіївки). Зафіксовано інтенсивну роботу снайперів противника, із важкого озброєння бойовики застосовують 120-мм міномети. Вночі з танків та 122-мм гармат терористи обстріляли Водяне, поінформував Андрій Лисенко.

Окрім цього, бойовики цілий день вели обстріл українських позицій у населеному пункті Луганське та Світлодарськ.

На Луганському напрямку тривають перестрілки майже по всій лінії зіткнення, режим тиші зберігався лише в районі Станиці Луганської. Зокрема, поблизу Новотошківського бойовики здійснили обстріл з реактивних установок "Град". Біля Золотого і Попасної противник обстріляв позиції сил АТО зі 120-мм мінометів, повідомив Андрій Лисенко.

"Противник надзвичайно активний у темну пору доби і намагається знайти слабкі місця у нашій обороні", - зауважив речник.