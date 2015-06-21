Шкіряк: в моргах і лікарнях Донецька й Луганська - аншлаг

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник керівника МВС України Зорян Шкіряк.

Разом з тим, Шкіряк відзначає серйозні проблеми у терористів із живою силою, оскільки бойовики несуть колосальні втрати вбитими та пораненими.

«Починаючи з подій в Мар'янці, бойовики втратили понад 400 чоловік вбитими і близько 800 пораненими. В моргах і лікарнях Донецька і Луганська - аншлаг. Лежать всюди, навіть в приймальних відділеннях на підлозі. Лікувати нічим, антисанітарія, розпач та хаос», - написав Шкіряк.

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За словами радника міністра, російська влада може знову застосувати регулярні частини ЗС РФ для спроби прориву в глиб нашоі територіі на кількох ділянках лініі фронту.

«Наразі, кадрових військовослужбовців російської армії на територіі Украіни понад 10 тисяч. Ймовірніше всього, це буде удар на Широкіне - Лебединське, Мар'янку - Артемівськ, Станицю Луганську – Щастя», - йдеться в повідомленні.

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Продовжую перебувати в секторі "А". З огляду на ситуацію, що відбувається сьогодні на усіх напрямках східного фронту, м... Posted by Зорян Шкиряк on Sunday, June 21, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, спостерігачі української сторони СЦКК (Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін) щоденно продовжують фіксувати десятки обстрілів бойовиками позицій ЗСУ.

Зазначається, що найгарячішим залишається Донецько-Авдіївський напрямок.