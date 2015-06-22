Міліція спростовує інформацію про обстріл блокпосту в Запорізькій області
11:15, 22 червня 2015Війна
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Інформація щодо обстрілу блокпосту в Гуляйпільському районі, яку поширив ряд інтернет-ресурсів, є неправдивою.
МВС спростовує дані про обстріл блокпосту / Фото УНІАН
Про це повідомили у ВЗГ УМВС України в Запорізькій області.
"Жодних обстрілів блокпостів розташованих на території Запорізької області не зафіксовано. Прохання до засобів масової інформації не поширювати неперевірену інформацію, а звертатися до офіційних джерел!", - сказано в повідомленні.
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