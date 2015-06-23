Хмельницька область завершила будівництво 6 з 9 фортифікаційних споруд у зоні АТО

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Михайло Загородній.

"Хмельниччина проводить інженерні заходи на третій лінії оборони. На даний момент вже здали Міністерству оборони шість фортифікаційних споруд. Ще залишилося три. Маємо час до 15 липня, щоб завершити", - сказав він.

За словами голови ОДА, оборонні укріплення здатні витримувати вогневі удари гаубиць калібру 122 і 152 мм і систем "Град".

Також Загородній додав, що місце, де хмельницькі будівельники будують фортифікаційні споруди, розташоване в 25-30 км від лінії розмежування (згідно з Мінським домовленостями) і не обстрілюється бойовиками.

Довідка УНІАН. На виконання постанови Кабінету міністрів України в Донецькій і Луганській областях на всіх стратегічно важливих напрямках будуть побудовані капітальні оборонні споруди, що включають систему бліндажів, окопів і укриттів для танків, БТР, мінометів, зенітних установок.

На будівництво 300 взводно-опорних пунктів уряд виділив регіонам 850 млн грн. Після закінчення робіт усі об'єкти будуть передані на баланс Міністерства оборони України.