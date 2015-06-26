Сьогодні бойовики близько 35 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Позиції українських військ поблизу Авдіївки злочинці обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Піски, Опитне, Мар’їнку та шахту «Бутовка» неодноразово було обстріляно із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По Майорську в районі Артемівська стріляли 82-міліметрові міномети. По Ленінському – ворожий танк.

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По Гранітному, Старогнатівці і Бердянському російсько-терористичні війська стріляли з гаубиць калібру 152 мм.

Бійці сил АТО застосовували гранатомети, стрілецьку зброю та 82-міліметрові міномети, дозволені Мінськими угодами.

Окрім того, на Луганщині, біля Кримського, зранку українські військові дали відсіч ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Бойовики, зазнавши втрат, відступили.