Бойовики за добу понад 90 разів обстріляли позиції українських військових

08:32, 27 червня 2015
Війна
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Російсько-терористичні війська впродовж 26 червня активізували свої вогневі засоби вздовж усієї лінії розмежування сторін

REUTERS

За добу, що минула, підконтрольні РФ незаконні збройні формування 91 раз вдавались до збройних провокацій.

Російсько-терористичні війська впродовж 26 червня активізували свої вогневі засоби вздовж усієї лінії розмежування сторін. Особливо під вечір вчорашнього дня, повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, 55 обстрілів позицій сил АТО було здійснено в районі Донецька.

Під щільний вогонь зі 120-мм мінометів вкотре потрапили Піски, Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Опитне. Також по Пісках, Красногорівці та Невельському гатили артилерійські системи калібру 122 мм. По Водяному - танки.

На Луганщині з гранатометів та 82-мм мінометів неодноразово була обстріляна Станиця Луганська.

В районі Артемівська зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики били по Майорську і Лозовому.

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Як зазначають у штабі АТО, гаряче й на підступах до Маріуполя. Там бойовики зі 122 й 152-мм гаубиць наносили удари по Широкиному та Старогнатівці. Окрім того, по Старогнатівці били танки бойовиків.

Не змінилась суттєво картина обстрілів й після опівночі. Бойовики продовжили обстрілювати із забороненої Мінськими домовленостями зброї позиції українських військових та населені пункти на Луганщині, в районі Донецька та неподалік Маріуполя. На цей час зафіксовано щонайменше 15 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

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