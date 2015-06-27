Бойовики за добу понад 90 разів обстріляли позиції українських військових

За добу, що минула, підконтрольні РФ незаконні збройні формування 91 раз вдавались до збройних провокацій.

Російсько-терористичні війська впродовж 26 червня активізували свої вогневі засоби вздовж усієї лінії розмежування сторін. Особливо під вечір вчорашнього дня, повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, 55 обстрілів позицій сил АТО було здійснено в районі Донецька.

Під щільний вогонь зі 120-мм мінометів вкотре потрапили Піски, Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Опитне. Також по Пісках, Красногорівці та Невельському гатили артилерійські системи калібру 122 мм. По Водяному - танки.

На Луганщині з гранатометів та 82-мм мінометів неодноразово була обстріляна Станиця Луганська.

В районі Артемівська зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики били по Майорську і Лозовому.

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Як зазначають у штабі АТО, гаряче й на підступах до Маріуполя. Там бойовики зі 122 й 152-мм гаубиць наносили удари по Широкиному та Старогнатівці. Окрім того, по Старогнатівці били танки бойовиків.

Не змінилась суттєво картина обстрілів й після опівночі. Бойовики продовжили обстрілювати із забороненої Мінськими домовленостями зброї позиції українських військових та населені пункти на Луганщині, в районі Донецька та неподалік Маріуполя. На цей час зафіксовано щонайменше 15 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.