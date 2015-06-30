Бойовики вночі використовували реактивну артилерію, можливо "Ураган" - штаб АТО

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив прес-офіцер штабу антитерористичної операції (АТО) Антон Миронович.

"Вночі було зафіксовано застосування бойовиками РСЗВ в Луганській області по Золотому.Крім того, є інформація, що, можливо, цієї ночі бойовики використовували РСЗВ "Ураган", це потужніше, ніж "Град", - сказав він.

Читайте такожУ зоні АТО бойовики нарощують сили і переміщують техніку ближче до лінії розмежування - штабМиронович додав, що вранці там будуть працювати представники Спеціального спільного центру з координації припинення вогню (СЦКК), які зроблять точні висновки, яке озброєння вночі застосовували бойовики.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, з вечора понеділка, 29 червня, до півночі з боку бойовиків було зафіксовано понад 40 випадків порушення режиму припинення вогню.