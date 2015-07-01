Марчук: Україна наполягає на створенні 4-кілометрової зони безпеки у Широкиному, Росія - проти

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За словами Марчука, українські пропозиції щодо створення зони безпеки у районі Широкиного, які були передані 21 червня російській стороні, детально розроблені на рівні штабних документів з досить точними графічними координатами і стосуються подальшого облаштування Широкиного.

“Згідно з нашою пропозицією, із Широкиного виводять свої збройні формування і найманці, і ми, але від центру лише на всього на 2 км. Тобто створюємо 4-кілометрову зону безпеки, для стрілецької, головним чином, зброї”, - наголосив Марчук.

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За його інформацією, наразі в Широкиному залишилося лише декілька десятків жителів. На переконання Марчука, за умови створення зазначеної зони безпеки, призупинення вогню та відведення важкого озброєння в обидва боки на відстань по 15 км люди можуть почати повертатися в селище, і тоді постане питання про функціонування влади для підтримання порядку, оскільки в таких зонах як Широкине розповсюджені мародерство і кримінал.

Як сказав Марчук, за нагальної необхідності підтримання порядку у селищі “українська сторона запропонувала, щоб на початок, на перехідний період був невеликий загін міліції з 16 осіб, але озброєний тільки пістолетами для особистої охорони”. У зв’язку з цим він зауважив, що російська сторона і найманці не погоджуються на ці пропозиції.

“Вони наполягають, щоб було патрулювання, коли половину Широкиного патрулюють вони в міліцейському сенсі, а половину патрулюємо ми”, - зазначив Марчук і додав, що українська сторона категорично не може погодитися на такі умови, тому що згідно з Мінськими угодами від 12 лютого 2015 року, лінія розмежування повинна проходити за межами селища, а весь населений пункт повинен бути під контролем України.

Таким чином, для компромісу українська сторона запропонувала, щоб цей підрозділ міліції формувався наступним чином – 10 міліціонерів з боку України та 6 представників з протилежного боку, які повинні також бути міліціонерами. Марчук зазначив, що в цей перехідний період спільний загін міліції виконуватиме роль місцевої влади, але про формування справжньої влади, що можливо здійснити тільки шляхом проведення виборів відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів, говорити зарано.

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Наразі російська сторона також не погоджується на те, щоб представництво міліціонерів було реалізоване у форматі 10+6 з обох сторін, зазначив Марчук.

У центрі Широкиного у приміщенні поштового відділення Україна пропонує розмістити постійно чинний впродовж 24 годин на добу спостережний пункт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. “В ОБСЄ не тільки згодні, а підтримують таку версію”, - повідомив Марчук. Окрім того, за його словами, місія ОБСЄ готова збільшити кількість своїх інспекторів у селищі для патрулювання і контролю за умовами створення зони безпеки.

За словами Марчука, з ОБСЄ і російською стороною вже погоджено, що у Широкиному має діяти контрольна група Спільного центру з контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню.

Він наголосив, що українські пропозиції не мають нічого спільного з твердженнями деяких осіб, що нібито Україна здає у селищі позиції.

Марчук резюмував, що всі сторони домовилися створити по три спільних блокпости в районі Широкиного. На кожному посту будуть присутні представники ОБСЄ, українські та російські військові. Наразі російська сторона наполягає, щоб на ці блокпости також залучили представників так званої “ДНР”, але Україна з цим не погоджується.