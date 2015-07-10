ЄС вимагає від України активніше виконувати Мінські угоди навіть в умовах невиконання їх Росією - Чалий

Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA, відповідаючи на запитання, чи дійсно країни Заходу вірять у те, що в нинішніх умовах в окремих районах Донецької і Луганської областей реально провести демократичні вибори за всіма стандартами ОБСЄ.

"Але в нас є чітке розуміння, що без відведення техніки, без закриття кордону, через який уся ця техніка поставляється, без звільнення заручників складно уявити проведення якихось виборів. І коли ситуація заходить у глухий кут, то європейські партнери починають, так би мовити, стимулювати, щоб Україна була активнішою зі свого боку в імплементації Мінських угод. Навіть якщо якісь пункти не виконані Росією", - зазначив Чалий.

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Коментуючи зауваження про те, що Росія не виконала жоден пункт Мінських угод, а також відповідаючи на запитання, чи не легше західним країнам чинити тиск на Україну, ніж на РФ, Чалий зазначив, що Україна зараз взаємодіє зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ і з усіма партнерами на порядок краще, ніж РФ.

"Сьогодні ніхто не може сказати, що Україна не є договороспроможним і відповідальним партнером. Усі спроби показати, що саме Україна порушує Мінські домовленості, провалилися. Це видно з доповідей ОБСЄ, які фіксують наявність російської зброї та регулярних частин РФ на території України", - сказав посол.

Чалий назвав визначення особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також виконання зобов'язань щодо децентралізації і проведення конституційної реформи "підготовчими кроками", які робить українська сторона.

"Але для нас абсолютно неприйнятно, щоб Україна пішла на всі політичні рішення, і при цьому на виборах на Донбасі стояли люди з автоматами і "забезпечували" виборчий процес", - зазначив він.

Новопризначений посол нагадав, що Україна чітко висловила свої умови, які жодним чином не суперечать Мінським домовленостям: проведення виборів на основі українського законодавства, згідно з нормами, які відстоює Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, разом з допуском всіх українських партій і ЗМІ.

"Ми готові це робити. Бо з Донбасом необхідно говорити через людей, які його представляють. Але ці люди не озброєні бойовики, які показали свою абсолютну неспроможність налагодити нормальне життя для людей. Їм воювати вигідно. Вони на цьому заробляють. Наприклад, організовуючи контрабанду", - заявив Чалий.

При цьому він наголосив, що українсько-російський кордон необхідно закрити.

"Є варіант спочатку забезпечити контроль з допомогою ОБСЄ, а потім відновити повний контроль над ним уже української прикордонної служби. Але ці процеси мають іти як мінімум паралельно. А не так, що спочатку Україна виконує все, що від неї вимагають, а потім Росія подумає, чи варто припинити постачання важкої техніки і найманців через кордон. Це неприйнятно. Тому наша позиція залишається твердою: з одного боку - ми чітко виконуємо свої зобов'язання, а з іншого — вимагаємо такого ж чіткого виконання Мінських домовленостей усіма іншими сторонами", - сказав Чалий.