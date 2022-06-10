Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм. Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про 2 вибухи (приходи) в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з міномета калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежилу будівлю.

Нагадаємо, кілька днів тому російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, зафіксовано чотири вибухи.

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