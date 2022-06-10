Загалом до полону потрапили більше ніж 320 осіб, 200 з яких вдалося звільнити.

У заручниках російських загарбників продовжують залишатися понад 120 цивільних громадян із Запорізької області.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі, на території області окупанти продовжують викрадати громадян України

"Станом на вечір 09.06.2022 в заручниках окупантів перебувала 321 цивільна особа. З них 200 - звільнено та 121 продовжує перебувати в заручниках", - наголошується в повідомленні.

При цьому зазначається, що якщо ваші рідні чи близькі в полоні, їхні дані потрібно повідомити на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508, щоб вони могли потрапити до списків на обмін.

Також можна надати дані про викрадену особу, заповнивши google-форму за адресою: https://forms.gle/1WGoDx2hzSEV6b2JA.

"Влада робить усе можливе, аби викрадені терористами люди якнайшвидше повернулися додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські війська намагаються відновити наступ, щоб, ймовірно, повністю захопити Запорізьку область.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, на окупованій частині Запорізької області відбуваються безчинства росіян. З окупованих населених пунктів виїхало 85−90% населення. Залишилися ті, у кого не було можливості виїхати.

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