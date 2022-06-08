Уточнюється інформація щодо пошкоджень інфраструктури.

Російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, зафіксовано чотири вибухи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні, 8 червня, близько 13:00 години російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівщини. Прикордонники зафіксували чотири вибухи (попередньо, з артилерії) неподалік Гірська із напрямку Нові Юрковичі (РФ)", - зазначив він.

Чаус додав, що втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо пошкоджень інфраструктури інформація уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу в разі повторного вторгнення Росії.

До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. У них виявили зброю та обладнання російського спецназу.

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