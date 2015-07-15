На Донбасі бойовики намагаються розв'язати "снайперську війну" - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Фіксується подальше загострення ситуації в зоні АТО, зі стійкою тенденцією до подальшого погіршення та ескалації збройного протистояння. Інтенсивність і щільність обстрілів із боку російсько-терористичних військ збільшуються", - зазначив він.

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"Бойовики продовжують активно використовувати важке озброєння (120-мм міномети, 122-мм і 152-мм артилерію та бронетехніку) для обстрілу як позицій і опорних пунктів українських військ, так і населених пунктів, що знаходяться під їх контролем", - констатував Тимчук.

За даними групи "Інформаційний спротив", відразу на кількох ділянках лінії розмежування сторін противник намагається вести розвідку бойових порядків українських військ, намагаючись проникнути силами диверсійно-розвідувальних груп до їх тактичного тилу, в окремих випадках вступаючи в бої з бойовою охороною сил АТО силами невеликих піхотних груп (до посиленого взводу).

Також Тимчук повідомляє, що на кількох ділянках лінії розмежування сторін терористи намагаються розв'язати "снайперську війну", - спостерігаються наполегливі дії відразу кількох снайперських груп бойовиків, із метою захоплення та утримання на певних ділянках вогневої ініціативи.