Ситуація у зоні АТО загострилася: бойовики 100 разів відкривали вогонь

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Зокрема, лише за минулу добу 14 липня проросійські бойовики 100 разів порушували режим припинення вогню. Найбільша інтенсивність обстрілів була зафіксована в період з 16.00 до 20.00 на Донецькому та Горлівському напрямках.

Суттєве збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків призвело до чисельних втрат серед сил АТО: за минулу добу загинуло 8 та поранено 16 військовослужбовців України. Повідомляється, що протягом цієї доби військовими спостерігачами СЦКК 41 раз здійснювалось припинення обстрілів на Донецькому, Горлівському та Луганському напрямках.

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Також СЦКК зазначає, що протягом останніх днів спостерігається накопичення важкого озброєння, військової техніки та особового складу НЗФ майже вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, артилерійські системи великого калібру та РСЗВ. Ці факти свідчать про порушення Мінських домовленостей бойовиками.

Крім того, продовжується і практика ведення проросійськими бойовикам артилерійського вогню з позицій, що розташовані у житловому секторі. При цьому вони не зупиняються навіть перед веденням вогню з території шкіл та дитячих садків.