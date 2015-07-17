Статус учасника бойових дій отримали майже 62 тисячі бійців АТО - Міноборони

Статус учасника бойових дій отримали майже 62 тисячі військовослужбовців і працівників Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

"Комісія Міноборони і ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій протягом цього тижня надала відповідний статус 304 військовослужбовцям і працівникам ЗСУ - учасникам проведення АТО", - зазначила вона.

Всього, за словами Кушнір, на даний момент статус учасника бойових дій отримали більше 61,8 тисячі військовослужбовців і працівників Збройних сил, які брали участь в АТО.

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Як повідомляв УНІАН, українських військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, будуть нагороджувати нагрудним знаком "Учасник АТО".