У Міноборони відзвітували про поповнення озброєння української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожМіноборони забезпечить армію найсучаснішими засобами зв'язку на 300 мільйонів гривень

«Протягом 2015 року на озброєння ЗСУ прийнято 9 зразків озброєння та військової техніки. До кінця цього року планується прийняти на озброєння ще 20 зразків озброєння та військової техніки», - заявила вона.

«Відповідно до державного оборонного замовлення на 2015 рік, з початку року на озброєння військових частин і підрозділів Збройних сил України надійшло 27 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 246 одиниць авіаційної техніки, 3 модернізовані літаки та вертольоти, 40 гармат для бронетанкового озброєння, 425 військових приладів спостереження та прицілювання, понад 266 тисяч ракет та боєприпасів тощо», - наголосила речник Міноборони.