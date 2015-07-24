Місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщення важкого озброєння на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.

"Ми продовжуємо спостерігати за наявністю важкого озброєння поруч з лінією зіткнення з боку обох сторін як на території, яку контролює уряд України, так і на території, яка підконтрольна "ДНР" та "ЛНР". Дозвольте нагадати, що у пакеті заходів, які були узгоджені у Мінську 12 лютого, йдеться про негайне і повне припинення вогню, відведення всього важкого озброєння, а також про гарантії для ефективного моніторингу і підтвердження цих процесів Спеціальної моніторинговою місією. Ці положення не виконуються у повному обсязі", - наголосив Хуг.

Читайте такожОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі продовжують використовувати важке озброєння

Заступник голови місії зазначив, що всі сторони повинні продемонструвати свою прихильність виконанню зобов'язань у відповідності з Мінськими угодами.