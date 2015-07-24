Місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщення важкого озброєння на Донбасі
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що місія продовжує фіксувати розміщення важкого озброєння по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.
"Ми продовжуємо спостерігати за наявністю важкого озброєння поруч з лінією зіткнення з боку обох сторін як на території, яку контролює уряд України, так і на території, яка підконтрольна "ДНР" та "ЛНР". Дозвольте нагадати, що у пакеті заходів, які були узгоджені у Мінську 12 лютого, йдеться про негайне і повне припинення вогню, відведення всього важкого озброєння, а також про гарантії для ефективного моніторингу і підтвердження цих процесів Спеціальної моніторинговою місією. Ці положення не виконуються у повному обсязі", - наголосив Хуг.
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Заступник голови місії зазначив, що всі сторони повинні продемонструвати свою прихильність виконанню зобов'язань у відповідності з Мінськими угодами.