Серед бойовиків почастішали випадки дезертирства - штаб АТО

Почастішали випадки дезертирства бойовиків з лінії зіткнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.

"За даними штабу АТО, почастішали випадки дезертирства бойовиків з лінії зіткнення. Протягом цього тижня в 4-й батальонно-тактичній групі так званої "ДНР" стався випадок масового відходу бійців з підрозділу в районі Мар'їнки", - зазначив він.

"Тому бойовиками активізуються заходи щодо вербування місцевих жителів до лав незаконних збройних формувань, але масове бажання служити цим терористичним псевдореспубликам у місцевих громадян відсутнє", - додав Гуцеляк.

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