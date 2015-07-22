ОБСЄ повідомила про скупчення танків і ракетних комплексів бойовиків неподалік від Маріуполя

Як йдеться у звіті місії за 21 липня, опублікованому сьогодні, незважаючи на твердження, що відведення важкого озброєння було завершене, місія продовжує фіксувати переміщення озброєння усупереч визначеним Мінськими угодами лініям відведення.

"У підконтрольних уряду України районах, Спеціальна моніторингова місія бачила два протитанкові керовані ракетні комплекси (ймовірно типу 9К111 "Фагот" або 9М113 "Конкурс") у різних місцях. Безпілотний літальний апарат СММ бачив зосередження 11 основних бойових танків, 31 бронетранспотер, дві артилерійські установки на буксирі (ймовірно 122-мм гаубиці Д-30) та щонайменше 31 вантажівку у підконтрольному "ДНР" Безіменному (30 км на схід від Маріуполя)", - йдеться у звіті.

Читайте такожВ ОБСЄ підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Також місія зазначає, що у підконтрольній Україні Красногорівці (19 км на захід від Донецька) було помічено один танк.

Окрім того, зазначається, що з обох сторін конфлікту безпілотники ОБСЄ потрапляли під електронне глушіння сигналу.