За добу в зоні АТО отримали поранення 5 прикордонників і 1 військовослужбовець

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«Протягом доби незаконні збройні формування продовжували вести обстріл місць спільного несення служби прикордонних підрозділів та ЗСУ, при цьому вогонь вівся і з танків. В цілому російські найманці три рази відкривали вогонь по блокпостам», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, бойовики в черговий раз атакували блокпост «Маріїнка». «Спочатку до двох годин ночі вчора вони вели вогонь з мінометів. Загалом неподалік від місця несення служби розірвалося близько 100 мін. Також бойовики використовували АГС, стрілецьку зброю і зенітну установку. Пізніше в обстрілі вони задіяли танк, з якого було зроблено сім пострілів, і ПТКР, а також продовжували застосовувати стрілецьку зброю і зенітну установку», - повідомили у ДПСУ.

Українські військові вогнем зі стрілецької зброї, гранатометів і АГС не дозволили бойовикам наблизитися до зайнятих позицій. Однак внаслідок вогневого протистояння три прикордонника і один військовослужбовець ЗСУ отримали поранення. Один з прикордонників доставлений у військово-медичний госпіталь МО. Стан його здоров'я задовільний, повідомили в прикордонному відомстві.

Також вчора бойоаики гатили із стрілецької зброї і зенітної установки блокпост «Золоте», на якому спільно перебувають прикордонники та військовослужбовці ЗСУ.

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Крім того, під час обстрілу бойовиками населеного пукту Станично-Луганське під вогонь також потрапив прикордонний підрозділ. Унаслідок пострілів два прикордонника отримали легкі поранення, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, протягом 4 серпня бойовики 81 разів порушили режим тиші.