Українські ВМС відновили пошуково-рятувальне судно "Донбас"

Пошуково-рятувальне судно Військово-морських сил Збройних сил України "Донбас" сьогодні, 7 серпня, здійснило вихід в море з метою проведення ходових випробувань головних та допоміжних механізмів судна і вдосконалення морського вишколу екіпажу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Як повідомлялося, 17 квітня 2014 року, після розблокування, корабель "Донбас" (за кілька тижнів перед тим захоплений і заблокований російськими військовослужбовцями в ході анексії території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя) було переведено до порту Одеси.

За період перебування у блокаді, корабель отримав значні ушкодження матеріальної частини. З огляду на те, що одним із пріоритетних завдань ВМС ЗС України є відновлення бойових спроможностей корабля і удосконалення його матеріально-технічної бази, на "Донбасі" за участі особового складу проводилися ремонтно-відновлювальні роботи.

У прес-центрі додали, що в море виходив вже оновлений екіпаж, основу якого складають військовослужбовці військової служби за контрактом. То ж завдання у морі виконували як ті військовослужбовці, які вийшли з тимчасово окупованого Криму, так і ті, хто вже в Одесі вступив на військову службу до українських ВМС.

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Вже невдовзі пошуково-рятувальне судно "Донбас" повною мірою буде готовим виконувати завдання за призначенням.