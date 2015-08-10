Росія формує черговий "гумконвой" на Донбас

Як передає ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ, вранці 10 серпня з Ногінського рятувального центру в Підмосков'ї вантажні автомобілі вирушили в Ростовську область.

"Чергова, за рахунком 35-а, гуманітарна колона формується в Ростовській області на території Донського рятувального центру МНС Росії. Там до вантажних автомобілів з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів Росії", - сказав представник МНС РФ.

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Планується, що «гуманітарна колона» вирушить найближчими днями.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

30 липня цього року 34-й російський так званий «гумконвой» вторгся на Донбас без узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей і в порушення норм міжнародного та вітчизняного законодавства.