Російських солдатів за відмову воювати на Донбасі змушують мовчати та ув'язнюють – Al Jazeera
У Російській Федерації солдатам погрожують тюремними термінами за відмову воювати на Донбасі, а дезертирів кидають до в'язниці.
Про це йдеться у журналістському дослідженні телеканалу Al Jazeera, передає ТСН.
Кореспонденти каналу поспілкувалися із контрактником російських Збройних сил Олександром, частина якого розташована у місті Майкоп в Адигеї. Солдат розповідає, що йому загрожує 10 років за дезертирство через відмову брати участь у бойових діях у Донецькій і Луганській областях.
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"За звільнення у солдатів вимагають гроші. Про це говорять відкрито на плацу. Нам сказали: якщо хочете звільнитися, платите своїм командирам", — повідомив військовий.
При цьому журналісти наголошують, що випадок контрактника – не поодинокий. У Майкопі принаймні проти п'яти солдатів висунуті аналогічні обвинувачення. Військові залишили військову частину після того, як отримали наказ їхати до кордону з Україною. Всього в РФ зафіксували близько 60 випадків, коли солдати втекли з армії через можливу відправку на війну на Донбасі.
Контрактник уточнив, що тих, хто повернувся з Донбасу живим, залякали. Їм погрожували 13 роками у в'язниці, якщо вони не будуть мовчати.
Адвокат Тетяна Чернецька, що займається справами таких солдатів, розповіла, що військових силою змушують мовчати і кидають за ґрати.
"Вперше про це заговорив солдат Павло Тимченко, якого посадили. Його силою змусили відмовитися від своїх показів і визнати свою провину. Тепер він на волі, але він абсолютно зламаний. Інші хлопці теж бояться", — каже Чернецька.
У Міноборони РФ які-небудь коментарі щодо цієї ситуації давати відмовляються.