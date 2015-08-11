Російських солдатів за відмову воювати на Донбасі змушують мовчати та ув'язнюють – Al Jazeera

Про це йдеться у журналістському дослідженні телеканалу Al Jazeera, передає ТСН.

Кореспонденти каналу поспілкувалися із контрактником російських Збройних сил Олександром, частина якого розташована у місті Майкоп в Адигеї. Солдат розповідає, що йому загрожує 10 років за дезертирство через відмову брати участь у бойових діях у Донецькій і Луганській областях.

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"За звільнення у солдатів вимагають гроші. Про це говорять відкрито на плацу. Нам сказали: якщо хочете звільнитися, платите своїм командирам", — повідомив військовий.

При цьому журналісти наголошують, що випадок контрактника – не поодинокий. У Майкопі принаймні проти п'яти солдатів висунуті аналогічні обвинувачення. Військові залишили військову частину після того, як отримали наказ їхати до кордону з Україною. Всього в РФ зафіксували близько 60 випадків, коли солдати втекли з армії через можливу відправку на війну на Донбасі.

Контрактник уточнив, що тих, хто повернувся з Донбасу живим, залякали. Їм погрожували 13 роками у в'язниці, якщо вони не будуть мовчати.

Адвокат Тетяна Чернецька, що займається справами таких солдатів, розповіла, що військових силою змушують мовчати і кидають за ґрати.

"Вперше про це заговорив солдат Павло Тимченко, якого посадили. Його силою змусили відмовитися від своїх показів і визнати свою провину. Тепер він на волі, але він абсолютно зламаний. Інші хлопці теж бояться", — каже Чернецька.

У Міноборони РФ які-небудь коментарі щодо цієї ситуації давати відмовляються.