Місія ОБСЄ заявляє про застосування важкого озброєння обома сторонами конфлікту на Донбасі
Заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє про застосування важкого озброєння обома сторонами конфлікту на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
«Ми рапортували про застосування з обох боків важких озброєнь калібром 122 і 152 мм», - повідомив Хуг.
Читайте такожМісія ОБСЄ не має наміру залишати окупований бойовиками Донецьк
За його словами, ОБСЄ відзначає зростання обстрілів починаючи з неділі, 9 серпня.
«Також ми побачили, що виникли нові «гарячі точки» на лінії зіткнення між Донецьком та Маріуполем… Ново-Ласпа стала новою «гарячою точкою», де обидві сторони використовують важке озброєння», - зазначив Хуг.
Як сказав Хуг, у Луганській області «найгарячішими точками», контрольованими Україною, були Щастя, Трьохізбенка і Троїцьке, а з боку так званої «ЛНР» - місцевості навколо Калинового і Веселої Гори.
«Також ми відзначили велику кількість точок по обидві сторони, де ми бачили використання важкого озброєння. І обидві сторони повідомили, що вони використовують важке озброєння вздовж лінії розмежування», - додав Хуг.