Місія ОБСЄ заявляє про застосування важкого озброєння обома сторонами конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Ми рапортували про застосування з обох боків важких озброєнь калібром 122 і 152 мм», - повідомив Хуг.

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За його словами, ОБСЄ відзначає зростання обстрілів починаючи з неділі, 9 серпня.

«Також ми побачили, що виникли нові «гарячі точки» на лінії зіткнення між Донецьком та Маріуполем… Ново-Ласпа стала новою «гарячою точкою», де обидві сторони використовують важке озброєння», - зазначив Хуг.

Як сказав Хуг, у Луганській області «найгарячішими точками», контрольованими Україною, були Щастя, Трьохізбенка і Троїцьке, а з боку так званої «ЛНР» - місцевості навколо Калинового і Веселої Гори.

«Також ми відзначили велику кількість точок по обидві сторони, де ми бачили використання важкого озброєння. І обидві сторони повідомили, що вони використовують важке озброєння вздовж лінії розмежування», - додав Хуг.