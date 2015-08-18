Непідконтрольну частину Донбасу необхідно "відрізати" до її звільнення - екс-президент Кравчук

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Новое время страны".

Кравчук зазначив, що на Донбасі є лінія розмежування.

"Це не кордон між Росією і Україною, але лінія розмежування між Україною і бойовиками "ЛНР" і "ДНР". Цю лінію ми приймаємо як статус-кво, як тимчасову лінію розмежування, і перестаємо говорити пусті слова – "гуманізм", "там наші люди живуть", "їм треба допомагати", "ми повинні тут збирати податки і їм допомагати, тому що їм погано". Ми повинні відрізати цю територію на час, поки не зможемо її визволити", - вважає Кравчук.

На його думку, "сьогодні треба дати бойовикам, якими керує Кремль, покерувати "своєю" територією".

Читайте такожКравчук прогнозує зміни до Конституції цього року

"Подивимося, які гроші там будуть в обігу. Ми повинні припинити з ними економічні, політичні та інші відносини. Якщо люди, які живуть на непідконтрольної Україні території, хочуть нового життя – нехай знімуть їх (бойовиків) з п'єдесталу, як зняли владу на Майдані у Києві", - сказав екс-президент.

Водночас, вважає він, на своїй території "ми повинні проводити реформи, вибори, будувати нове життя, боротися з корупцією".

Відповідаючи на питання, чи повернеться Україна до своїх кордонів на момент 20 лютого 2014 року і чи контролюватиме знову Крим, Кравчук сказав: "Повернеться. І Крим. Історія мислить великими відрізками часу і великими категоріями. Минає часом століття, а все повертається на круги своя. Зрозуміють, зрештою, і Захід, і США, що Росія сьогодні є небезпечною державою для світу. І санкції їй потрібні не тому, що вони не виконують Мінські угоди. Мінські угоди – це приватний випадок. А є агресія, яка лежить в основі російської політичної філософії. Санкції будуть потрібні доти, доки вони (в Росії) не зрозуміють, що треба жити або в спільноті цивілізованих держав, або бути на узбіччі. Не такі вже вони сильні, як вони себе видають".