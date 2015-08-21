Прокурорів вивели зі складу патрульних груп на лінії розмежування

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

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"Щодо роботи зведених груп з боротьби з порушеннями режиму перетину лінії розмежування. У зв'язку з різким збільшенням кількості обстрілів у Донецькій області різко скоротилася кількість спроб провезення "контрабанди" - небезпечно. З цієї причини прокуратурою ухвалено наступне рішення: працівників прокуратури виведено зі складу патрульних груп. Визначено місця "підскоку" і, в разі необхідності, прокурори одразу включаються в процес оформлення. В процесі "пошуку" працівники прокуратури участі не беруть, займаючись у цей час своїми обов'язками по інших напрямах", - написав він.

Георгій Тука зазначив, що не бачить у цьому жодного криміналу. "Не бачу в цьому жодного криміналу, ніякої "зради" і ніякого "всепропало". У разі реальної необхідності прокуратура готова відновити спільне патрулювання", - наголосив він.