В ОБСЄ заявили про відсутність проблем у пересуванні контрольованими ЗСУ територіями - Міноборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, про це Хуг заявив під час зустрічі з керівником української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню генерал-майором Борисом Кременецьким, що відбулася сьогодні на лінії розмежування сторін у місті Майорськ на Донеччині.

Хуг зазначив, що фраза щодо недопущення на території СММ ОБСЄ українськими військовослужбовцями була вирвана з контексту та наголосив, що проблем із пересуванням місії на території, підконтрольній українським військовим, немає.

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Водночас він зауважив, що такі проблеми існують на територіях, підконтрольних незаконним збройним формуванням.

Під час зустрічі Хуг анонсував, що зробить заяву з цього приводу для преси, зазначили в Міноборони.

Також сторони обговорили питання та елементи спільної роботи місії ОБСЄ та СЦКК з метою подальшої взаємодії, йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Хуг заявляв, що у спостерігачів ОБСЄ є проблеми з доступом на території на Донбасі.

«Нам, наприклад, заважають на дорозі. Незважаючи на наш дипломатичний статус, нас зупиняють на українській стороні, на пунктах пропуску, вони запитують про нашу національність. Це затримки, це не обмеження в пересуванні. "ЛНР" нам повністю не дає доступу до кордону між Україною та РФ в Луганській області», - сказав Хуг.

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Крім того, за його словами, обидві сторони конфлікту обмежують спостерігачам доступ до деяких місць зберігання озброєння. «Або повністю не дають доступ, або нам не дозволяють близько підходити до зброї, щоб записати, наприклад, серійний номер зброї. Або нам дозволяють подивитися на цю зброю з дистанції. Це не повне обмеження, але все ж таки обмеження нашого мандату», - додав Хуг.

Також сьогодні, 19 серпня, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, посол Ертугрул Апакан заявив, що місії ОБСЄ створюють перешкоди для відвідування окремих районів Донбасу.

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“Свобода пересування, безпека та охорона наших спостерігачів є важливими, а також ми потребуємо безперешкодного й вільного доступу до всіх районів на сході України, насправді - у межах всієї країни, тому що все ще є райони, до яких ми не маємо можливості прямого доступу”, - заявив Апакан.