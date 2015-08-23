З Росії на Донбас зайшли три колони військової техніки - ЗМІ
21:54, 23 серпня 2015Війна
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З боку Російської Федерації і частково району окупованого міста Ровеньки Луганської області пройшли колони з військовою технікою бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на власні джерела.
"Три колони з технікою бойовиків направляються за трьома напрямками, у бік окупованого Луганська, Дебальцевого та Донецька", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, наголошується, що бойовики переправили свою техніку залізницею через станцію Штерівка (Луганська область).
Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани російсько-терористичних військ здійснити низку масштабних терактів на тимчасово окупованих територіях України у День Незалежності, 24 серпня.
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