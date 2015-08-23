З Росії на Донбас зайшли три колони військової техніки - ЗМІ

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на власні джерела.

"Три колони з технікою бойовиків направляються за трьома напрямками, у бік окупованого Луганська, Дебальцевого та Донецька", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики відмовляються воювати, на продовженні кровопролиття наполягає Кремль - штаб

Крім того, наголошується, що бойовики переправили свою техніку залізницею через станцію Штерівка (Луганська область).

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани російсько-терористичних військ здійснити низку масштабних терактів на тимчасово окупованих територіях України у День Незалежності, 24 серпня.