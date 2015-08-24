Порошенко назвав кількість мобілізованих протягом шести черг мобілізації

Протягом шести черг мобілізації до лав Збройних сил України прийшли на військову службу 210 тисяч осіб, з них 35 тисяч, тобто кожен шостий, - добровольці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у своєму виступі протягом проведення Маршу Незалежності на Хрещатику.

У той же час він зазначив, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі було поранено 7 320 військовослужбовців.

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За словами Порошенка, 9 тисяч солдатів і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів та волонтерів отримали високі державні нагороди, 22-м військовослужбовцям присвоєно звання "Герой України".