ОБСЄ зафіксувала 120 цивільних вантажівок, які перевозили вугілля у РФ

Про це йдеться у звіті місії 24 серпня, опублікованому сьогодні.

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"На міжнародному прикордонному пункті пропуску між Україною та Російською Федерацією у підконтрольному "ЛНР" Должанському (84 км на південь від Луганська), Спеціальна моніторингова місія спостерігала за 120 цивільними вантажними транспортними засобами та причепами, які очікували перетину кордону в Російську Федерацію. СММ бачила, що всі причепи були завантажені вугіллям", - сказано у повідомленні.

Один із водіїв повідомив спостерігачам місії, що зазвичай для перетину кордону потрібно чекати 24 години, а інколи це займає 48 годин.