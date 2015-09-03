Бойовики припинили системний вогонь по позиціях сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Проте окремі збройні провокації вздовж лінії розмежування, з 18 години і до опівночі, все ж були, додали в прес-центрі.

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"Двічі близько 19 і о 22 годині, бойовики зі стрілецького озброєння, обстріляли українські опорні пункти в районі Мар’їнки неподалік Донецька. А о 21.40 зі сторони Старомихайлівки по наших підрозділах у Красногорівці найманці вели вогонь з великокаліберного кулемета", - йдеться в повідомленні.

Загалом, упродовж вчорашньої доби – 2 вересня, бандформування 10 разів порушували режим тиші.

"Сьогодні, 3 вересня, з опівночі і до 6 ранку, противник раз порушив перемир’я. Близько першої ночі, зі сторони Сокільників, бойовики обстріляли з гранатомета сили АТО в Кримському Луганської області", - підсумували в прес-центрі.