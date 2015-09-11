Уперше за тривалий час доба в зоні АТО минула без обстрілів - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Противник жодного разу не порушував перемир’я і відповідно не застосовував зброю.

"Не приніс неприємних сюрпризів і сьогоднішній день. З опівночі і до 6 ранку 11 вересня вздовж усієї лінії розмежування зберігалася тиша", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Троїцькому на розтяжці терористів підірвалися шестеро військових, один боєць загинув

У штабі наголошують, що повне припинення вогню надає більші можливості українцям для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження нормального транспортного і логістичного сполучення, більш активно проводитимуться роботи з розмінування місцевості.

"Мирні жителі Донбасу, військовослужбовці сил АТО сподіваються, що Мінські домовленості і надалі виконуватимуться бойовиками. А вирішення спірних питань і розбіжностей перейде у фазу перемовин", - зазначає прес-центр.