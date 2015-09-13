В Україні проводиться повна демобілізація військових, які перебували на службі останній рік - президент

В Україні зараз проводиться повна демобілізація військовослужбовців, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України останній рік.

Про це президент Петро Порошенко сказав в інтерв'ю трьом вітчизняним телеканалам у неділю.

«2 вересня за моїм дорученням Міністерство оборони, Генеральний штаб почали процес демобілізації, і я вітаю тих хлопців, які цими днями повертаються додому», - зазначив глава держави.

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За словами Порошенка, мобілізовані під час останньої хвилі пішли до навчальних і тренувальних центрів, після чого на відновленій техніці почали обороняти державу.

«Я вітаю тих, хто рік, хто 9 місяців чекав додому батьків, синів, чоловіків і нарешті їх побачить, і я дуже дякую тим українським героям, які, виконуючи свій священний обов'язок, захистили Україну», - додав глава держави.

Порошенко висловив тверде переконання, що зараз Україна має всі можливості для того, щоб забезпечити свій суверенітет, територіальну цілісність, бо «має одну з найбільш боєздатних, патріотичних армій на континенті».